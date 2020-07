Zwischen Selfie und Greta – Stehen wir vor einem Umbruch?

Bauerfeind – die Show zur Frau.

Gäste: Luisa Neubauer, Frank Schätzing, Abdelkarim & Sascha Lobo Den Millennials wird nachgesagt, das sie sich eigentlich nur für sich selbst interessieren. Warum für Protest noch auf die Straße gehen, wenn man da einfach bei Facebook irgendwas liken kann? Und dann kommt plötzlich die Generation, die noch zur Schule geht & eine Debatte um Themen wie Umwelt &Co. entfacht. Katrin diskutiert die Frage, was politisches Handeln in der heutigen Zeit & warum die Klimakrise zur sozialen Frage wird.

