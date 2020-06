Früher war alles besser - Der Trend geht nach gestern

Bauerfeind – die Show zur Frau. . 28:36 Min. . Verfügbar bis 12.06.2021. WDR Online.

In Zeiten der Krise ist plötzlich Hefe so wertvoll wie Gold, denn es wird wieder Brot gebacken. 'Wie bei Muttern', bzw. eher noch 'wie bei Oma'. Dazu wird noch Marmelade eingemacht und stricken ist das neue Zumba. Haben wir es mit der schönen aber komplizierten Zukunft womöglich übertrieben, so dass jetzt alle wieder in die Vergangenheit wollen, wo alles noch einfach und überschaubar war? Wollen wir dahin zurück? Das Brot zumindest war damals besser...

