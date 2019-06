Audio: Nationale Weiterbildungsstrategie

Für Arbeitnehmer ist die Digitalisierung eine große Herausforderung. Die Bundesregierung will ihnen ermöglichen, sich durch Weiterbildungen an die veränderten Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt anzupassen. Fragen an Johannes Zuber, WDR-Wirtschaftsredaktion. | audio