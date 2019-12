Wölfe, Kohle, Stichwahlen - der landespolitische Jahresrückblick

WDR RheinBlick. . 48:04 Min. . Verfügbar bis 26.12.2020. WDR Online.

Das Jahr 2019 war ein spannedes für die Landespolitik: Über den Kohleausstieg bis zur Bestätigung kommunaler Stichwahlen bis zu dem ein oder anderen Skandal - rund um den Landtag war eine Menge los. Und zwischendurch nahmen sogar Wölfe die Umweltspuren und wurden in hiesigen Wäldern sesshaft. All das haben wir noch einmal in unserem launigen Jahresrückblick für Sie aufbereitet. Viel Spaß beim Hören.

