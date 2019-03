Wie der Lügde-Skandal den Landtag aufwirbelt

WDR RheinBlick | 01.03.2019 | 23:43 Min.

Im Fall des Missbrauchs von Lügde ist bei der Polizei offenbar alles schief gelaufen, was nur schief laufen kann. Den NRW-Innenminister Reul (CDU) bringt das in die Zwickmühle. Er selber steht unter Druck, will aber auch aufklären. Christoph Ullrich diskutiert mit Bettina Altenkamp und Jens-Olaf Buhrdorf über die politischen Folgen aus dem Fall Lügde.

