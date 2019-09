Welchen Pass hat der Täter?

WDR RheinBlick. . 22:31 Min. . Verfügbar bis 13.09.2020. WDR Online.

Innenminister Reul (CDU) will, dass die Polizei künftig immer die Nationalität von Straftätern oder Verdächtigten nennt. Zumindest in öffentlichen Mitteilungen. Integrationsminister Stamp (FDP) und Justizminister Biesenbach (CDU) halten dagegen wenig von der Idee. Und wir Journalisten und Journalistinnen? Die alltägliche Frage nach der Nennung wird bei uns mit dieser Diskussion auch noch einmal neu gestellt. Christoph Ullrich diskutiert mit Martina Koch und Tobias Zacher das Für und Wider der Nationennennung in Polizeimeldungen. Viel Spaß beim Hören.

Audio Download .