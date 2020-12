Was für ein Jahr! Der landespolitische Corona-Rückblick

WDR RheinBlick. . 43:27 Min. . Verfügbar bis 23.12.2021. WDR Online.

Das hatten wir uns anders vorgestellt: 2020 war ein Ausnahme-Jahr, in vielerlei Hinsicht. Corona hat Gewissheiten und Abläufe auch in der Landespolitik in Frage gestellt. Die Pandemie war und ist eine Prüfung für die Demokratie in NRW. Wo hat die Politik dazugelernt, wo bleiben Fragen? Darüber diskutieren unsere Podcast-Moderatoren Daniela Junghans, Christoph Ullrich und Heide Rasche.

