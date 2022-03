Ukraine-Flüchtende: Schaffen wir das?

WDR RheinBlick. . 27:58 Min. . Verfügbar bis 11.03.2023. WDR Online.

In NRW kommen immer mehr Menschen aus der Ukraine an, die vor dem Krieg in ihrem Land fliehen. Erinnerungen an 2015 werden wach, als viele Menschen aus Syrien kamen. Christoph Ullrich diskutiert mit Heike Zafar und Daniela Junghans darüber, ob das Land dieses Mal besser aufegstellt ist und was die Unterschiede zu 2015 sind.

