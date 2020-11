Politik unter Druck - der Streit um die Coronamaßnahmen

WDR RheinBlick. . 25:54 Min. . Verfügbar bis 05.11.2021. WDR Online. Von Daniela Junghans.

Wenn die Landesregierung neue Regeln zum Verhalten in der Pandemiezeit verkündet, geht das längst nicht mehr so geräuschlos wie im Frühjahr. Von überall kommt Kritik: aus den Kommunen, der Wirtschaft, von der Landtags-Opposition. NRW streitet immer heftiger darüber, was angemessen ist, was zu weit geht und was nicht ausreicht. Welche Folgen hat das? Darüber diskutiert Daniela Junghans mit Heide Rasche und Bettina Altenkamp.

