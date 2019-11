NRW und das CDU-Theater

WDR RheinBlick. . 26:12 Min. . Verfügbar bis 08.11.2020. WDR Online.

Friedrich Merz oder Armin Laschet? Oder doch AKK? Die Kanzler-Kandidaten-Debatte bewegt gerade die CDU in NRW, und sollte Armin Laschet nach Berlin gehen, dann hätte das auch deutliche Konsequenzen für NRW. Was da gerade los ist in der CDU, darüber diskutiert Daniela Junghans mit Jochen Trum und Stefan Lauscher.

