Lokalzeit-Spezial #11: Tönnies, Lügde, Kommunalwahl in OWL

WDR RheinBlick. . 28:21 Min. . Verfügbar bis 08.09.2021. WDR Online.

Die letzte Station der Reise durch die WDR-Studios steht an. Christoph Ullrich landet in OWL und spricht mit Claudia Bepler-Knake und Cordula Helmig darüber, was der Missbrauchsfall Lügde und der Corona-Fall-Tönnies mit dem Wahlkampf in den Kreisen und der Region rund um Bielefeld macht.

