Junge Volksparteien...?!

WDR RheinBlick. . 32:18 Min. . Verfügbar bis 18.09.2021. WDR Online.

Bei der Kommunalwahl sind die Grünen eine Volkspartei. Zumindest bei den Wählern zwischen 16 und 25 Jahren. Woran liegt das? Am Zeitgeist? An der Schwäche der anderen? Und wie kommt Politik eigentlich bei jungen Menschen an? Darüber diskutiert Christoph Ullrich mit Cedrik Pelka und Natalie Neumann.

