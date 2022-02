Joachim Stamp, Corona und das Social-Media-Dilemma

WDR RheinBlick. 34:07 Min.

Joachim Stamp ist stellvertretender Ministerpräsident in NRW, FDP-Landeschef und Familienminister. Er twittert gerne und ist auch darüber hinaus viel in Sozialen Netzwerken unterwegs. In der Corona-Pandemie ist das nicht immer ein Vergnügen - als für die Kitas zuständiger Minister muss er oft Beleidigungen ertragen. Im Gespräch mit Christoph Ullrich schildert er, warum er sich trotzdem weiter soziale Medien gibt, aber auch die Gefahren für die Gesellschaft sieht.

