Gnade für Laschet!?

WDR RheinBlick. . 33:59 Min. . Verfügbar bis 30.04.2021. WDR Online.

Armin Laschet (CDU) steht in der Lockerungsecke: Über den NRW-Ministerpräsidenten wird in diesen Tagen viel gespottet, weil er sich in der Corona-Pandemie für Lockerungen ausspricht. Hinzu kommt ein von vielen als unglücklich empfundener Auftritt in Anne Wills Talk-Show. Doch liegt Laschet mit seinen Positionen wirklich so sehr daneben? Darüber diskutiert Christoph Ullrich mit Stefan Lauscher und Daniela Junghans.

