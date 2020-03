Fluch und Segen: Politische Interessen und das Corona-Virus

WDR RheinBlick.

Das Corona-Virus: Stoff aus dem politischen Heldengeschichten sind? Kann die vermeintliche Krise am Ende über die Ambitionen Armin Laschets auf den CDU-Parteivorsitz entscheiden? Bekommt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann seine neue Krankenhauslandschaft? Hängt all das mit einer Karnevalsfeier in Gangelt (Kreis Heinsberg) zusammen? Darüber diskutiert Christoph Ullrich mit Daniela Junghans und Jochen Trum.

