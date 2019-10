Die Landespolitik in der Nordsyrienfalle

Die Türkei ist in Nordsyrien einmarschiert. Ein Konflikt, weit weg von uns in Nordrhein-Westfalen. Trotzdem betrifft er uns. Nicht weil Krieg an sich furchtbar ist. Sondern, weil hier hunderttausende Kurden leben, viele mit Verwandschaft in den nordsyrischen Gebieten. Und auch, weil hier viele Türken leben, deren Heimatland seine Interessen in Syrien deutlich - unter hilflosen Augen der Nato-Partner - dokumentiert. Seit dem Einmarsch gibt bei uns daher wieder viele Demos, teilweise Ausschreitungen und in der Politik geht die Furcht um eine neue Flüchtlingswelle um. Christoph Ullrich hat diskutiert im Podcast mit Tobias Dammers und Jomana Djoumma darüber, wie stark dieser Konflikt die Politik hier in NRW beeinflusst und was zum Beispiel eine Landesregierung jetzt tun muss.

