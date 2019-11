Der wahrscheinliche SPD-Chef: Norbert Walter-Borjans im Gespräch

WDR RheinBlick. . 38:24 Min. . Verfügbar bis 01.11.2020. WDR Online.

Norbert Walter-Borjans hat es in die Stichwahl um den SPD-Vorsitz geschafft. Der 67-Jährige könnte Ende November mit seiner Co-Kandidatin Saskia Esken an der Spitze der Sozialdemokraten stehen. Einer Partei in der Sinn- und Schaffenskrise. Christoph Ullrich redet mit ihm darüber, warum er sich durchaus gute Chancen ausrechnet von den Mitgliedern gewählt zu werden; wie er die Partei wieder aufrichten will; wie es mit der Großen Koalition weiter geht; und was er von Jan Böhmermann hält. Viel Spaß beim Hören

