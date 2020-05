Der schwierige Corona-Exit: Was gilt denn nun?

WDR RheinBlick. . 25:57 Min. . Verfügbar bis 29.05.2021. WDR Online.

So langsam ist mehr und mehr erlaubt: Bis zu zehn Leute dürfen sich egal wo treffen, Messen können durchgeführt werden, Kinos und Theater können die Tore öffnen und auch Kontaktsport ist eingeschränkt möglich. Manch einer ist verwirrt, selbst bei uns in der Redaktion. Erleben wir den Ausstieg aus dem Regieren per Corona-Verordnung? Das diskutiert Christoph Ullrich mit Daniela Junghans und Stefan Lauscher.

