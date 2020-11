Das vorweihnachtliche Corona-Klein-Klein

WDR RheinBlick. . 32:28 Min. . Verfügbar bis 27.11.2021. WDR Online.

Weiter geschlossene Restaurants und Freizeitparks, kein Vereinssport und schärfere Kontaktbeschränkungen. So gehen wir in die Vor-Weihnachtsszeit. Um dann am heiligen Abend mehr zu dürfen. Auf dem Weg dahin verzettelt sich die Politik in kleinteiligen Corona-Maßnahmen. Ist das mit der Aussicht auf einen Impfstoff bald vorbei? Naht der Abschied von den zähen Bund-Länder-Verhandlungen um neue Schließungen? Das diskutiert Christoph Ullrich mit Tobias Zacher und Stefan Lauscher.

