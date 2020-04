Corona-Briefing #14 - NRW schließt den Laden auf

WDR RheinBlick. . 23:12 Min. . Verfügbar bis 16.04.2021. WDR Online.

Ab dem 20.4. soll es so langsam wieder etwas mehr Normalität in NRW geben. Darauf haben sich die Länder und der Bund geeinigt. Läden, Schulen und die ein oder andere Einrichtung starten neu nach dem großen Corona-Lockdown. Ob dass alles so nachvollziehbar ist, was das für Nordrhein-Westfale bedeutet und welche Figur die Landesregierung abgegeben hat - das diskutieren Daniela Junghans und Christoph Ullrich in diesem Podcast.

