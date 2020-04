Corona-Briefing #15 - Der Rezo-Schul-Meltdown

WDR RheinBlick. 32:47 Min.

Die Schulen in NRW gehen langsam wieder an den Start - und der Youtuber Rezo hat ein Video gegen diese Entscheidung gemacht. Mit sehr viel Kritik an der NRW-Landesregierung. Was ist dran an seinen Vorwürfen? Unter anderem das diskutieren Christoph Ullrich und Daniela Junghans im landespolitischen Podcast.

