Audio: Japankäfer - Mond und Gewicht - E-Scooter

WDR 5 Quarks - Wissenschaft und mehr. . 01:20:01 Std. . WDR 5.

Corona-Impfungen für Kinder; Schädlicher Japankäfer zum ersten Mal in Deutschland; Die Kleine Anfrage: Beeinflusst die Gravitation des Mondes unser Gewicht?; E-Scooter verkaufen Bewegungsdaten; Was bringt der neue Koalitionsvertrag für die Bildung?; Aluminiumsalze in Deodorants; Carsharing: Nischenprodukt oder vor großen Chancen?; Im Lehramtsstudium kommt die Digitalisierung zu kurz; Was sich in Biotopen zwischen Blechlawinen tummelt; Moderation: Martin Winkelheide. | audio