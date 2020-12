Audio: Covid-19 - wie behandeln? Zuhause und im Krankenhaus ...

Coronavirus - Doc Esser klärt auf. . 20:41 Min. . WDR Online.

Kurz vor Weihnachten steigen die Infektionszahlen deutlich. Was tun, wenn man positiv getestet wird? Doc Esser gibt Tipps, was zuhause gegen welche Symptome hilft und berichtet, wie die schweren Fälle im Krankenhaus behandelt werden. Heiligabend und Silvester senden wir auch und wollen mit euch auf das Corona-Jahr zurückblicken. Welche Ereignisse werdet ihr nie vergessen? Schickt uns diese an coronavirus@wdr.de oder per Sprachnachricht an 0170 / 91 83 576. | audio