Kita-Notbetreuung im Gespräch

WDR Studios NRW. . 00:20 Min. . Verfügbar bis 24.04.2021. WDR Online.

Kitas und Schulen in NRW sollen mehr Notbetreuung anbieten. Die Landesregierung will auch Eltern anderer Berufsgruppen als bislang das Recht geben, ihre Kinder in die Betreuung zu schicken.