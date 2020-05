Folge 14: HALLO? ABSTAND! Es gibt auch Grenzen

01:24:58 Std.

Treffen mit mehreren Freunden, die Maske unter’m Kinn, sich beim Bahn fahren gegenüber sitzen. Die einen sagen: Klar, man muss auch mal an sich denken!“ Die anderen sind eher Team HALLO? Ich rufe dann mal das Ordnungsamt. Eines ist klar: Die Diskussion über Toleranz in Corona-Zeiten spaltet ganze Freundeskreise. #wirreden über eure persönlichen Corona-Grenzerfahrungen und wollen wissen: Was geht gar nicht und wo drückt ihr mal ein Auge zu?