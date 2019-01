Audio: "Holocaust": Mit Kopf und Herz begreifen

WDR 5 Diesseits von Eden | 13.01.2019 | Länge: 05:07 Min.

Vor 40 Jahren zeigte das Deutsche Fernsehen die amerikanische Serie "Holocaust". Eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik. Breite Bevölkerungsschichten in Deutschland begriffen mit Kopf und Herz, was der millionenfache Mord bedeutete. Jetzt wiederholen die Dritten Programme die Serie. Autor: Peter Kaiser. | audio