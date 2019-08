Audio: Jesiden heiraten Jesiden

WDR 5 Diesseits von Eden. . 05:50 Min. . WDR 5. Von Silke Schmidt.

Jesiden bilden eine monotheistische Religionsgemeinschaft. In ihren Herkunftsländern verfolgt, leben allein in Deutschland 200.000 Jesiden, davon viele in NRW. Strenge Regeln geben vor: Jesiden heiraten Jesiden. | audio