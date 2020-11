Missbrauch in der evangelischen Kirche

WDR Lebenszeichen. . 29:06 Min. . Verfügbar bis 06.11.2021. WDR 5. Von Christoph Fleischmann.

Über sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche wurde in den letzten Jahren viel berichtet. Aber auch in Gemeinden und Institutionen der evangelischen Kirche kam es zu Missbrauch von Kindern und Jugendlichen – nur ist darüber viel weniger bekannt. Autor: Christoph Fleischmann

Audio Download .