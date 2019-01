Liebe, Lust & Tabus - Sexualität im Islam

WDR Lebenszeichen | 27.01.2019 | 28:47 Min.

In zahlreichen islamisch geprägten Ländern gab es über Jahrhunderte eine vielfältige erotische Kultur. Sie ist jedoch weitgehend in Vergessenheit geraten. Dabei hatte Sexualität von Anfang an einen hohen Stellenwert im Islam. Autorin: Ita Niehaus.

Audio Download .