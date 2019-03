"Liebe ist unser Glaube" - Aleviten in Deutschland

WDR Lebenszeichen | 17.03.2019 | 29:00 Min.

Gott ist überall: in der Natur, im Menschen, im gesamten Kosmos. Gläubige müssen das Göttliche in sich selbst finden und entwickeln. Ihr mystischer Weg sucht Vervollkommnung und gipfelt in dem Satz: "Die Liebe ist unser Glaube". Alevitische Cem-Feiern beginnen stets mit Ritualen der Versöhnung, bevor sie in Musik und rituellen Tanz übergehen.

