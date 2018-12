Audio: Zumutung und Geschenk - Über das Warten

WDR Lebenszeichen | 02.12.2018 | Länge: 25:55 Min.

Der Mensch ist ein Wartender. Er wartet an der roten Ampel, im Stau, vor der Kasse im Supermarkt, im Wartezimmer. Auf die Geburt eines Kindes, auf einen geliebten Menschen, auf Gottes Hilfe in der Not. Warten gehört zum Leben und doch hat es einen schlechten Ruf. Es wird als verlorene Zeit empfunden und selten genossen. Autorin: Lisa Laurenz. | audio