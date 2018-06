Audio: Ungeplante Kirchenkarriere - Margot Käßmann wird 60

WDR 5 Diesseits von Eden | 03.06.2018 | Länge: 06:14 Min.

Die Ex- Bischöfin, die Ex-Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Ex- Reformationsbotschafterin feiert Geburtstag und verabschiedet sich von allen kirchlichen Ämtern. Ein Zusammenschnitt aus Interviews und Berichten der vergangenen 20 Jahre. Autorin: Christina-Maria Purkert. | audio