Audio: Sundays for Future

WDR 5 Diesseits von Eden. . 07:09 Min. . WDR 5. Von Julia-Rebecca Riedel.

Wenn es um Klimaschutzziele geht, finden Kirchen wie Politik schöne Worte. Doch auch praktisch tut sich etwas in Gemeinden - in Anlehnung an die Fridays for Future-Bewegung wird zum Handeln aufgerufen. | audio