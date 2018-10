Audio: Klerus - Millionen Polen sahen kirchenkritischen Spielfilm

WDR 5 Diesseits von Eden | 28.10.2018 | Länge: 03:48 Min.

Der polnische Film "Klerus" ist eine düstere Abrechnung über Machtmissbrauch in der katholischen Kirche und schonungslos direkt. In Polen war der Film bereits kurz nach dem Start einer der erfolgreichsten der Nachkriegszeit. Nun kommt er in die deutschen Kinos. Autor: Jan Pallokat. | audio