"Arbeitsplätze wichtiger als der Weltfrieden"

WDR Lebenszeichen | 18.11.2018 | 29:09 Min.

Der Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel ist der letzte verbliebene Standort in Deutschland, an dem US-Atombomben lagern. Büchel ist auch der größte Arbeitgeber in der ansonsten strukturschwachen Region. Autor: Gerhard Klas.

