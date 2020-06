Altersweisheit – Vom Umgang mit der verbleibenden Zeit

WDR Lebenszeichen. . 29:16 Min. . Verfügbar bis 26.06.2021. WDR 5. Von Mechthild Müser.

Der Lebensabend, ein Jammertal? So muss es nicht sein. Wer sein Augenmerk darauf richtet, was er noch hat, statt darauf, was er verloren hat, wer die Fülle der vergangenen Jahrzehnte schätzen kann, der empfindet Dankbarkeit. Autorin: Mechthild Müser

