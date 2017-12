Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Wird Christus tausendmal zu Bethlehem gebor'n"

WDR Lebenszeichen | 25.12.2017 | Länge: 28:57 Min.

Am 25. Dezember 1624 wurde der spätere Angelus Silesius auf den Namen Johannes Scheffler getauft. Sein Name steht seit Jahrhunderten über manchem Liedertext in den katholischen und evangelischen Gesangbüchern. | audio