Handtuch auf die Liege!

KOHL KIDS – Leben mit der Einheit. . 36:54 Min. . Verfügbar bis 18.11.2021. WDR Online. Von Friederike Schicht /Juliane Wieler.

Handtuch auf die Liege! Denn in dieser Folge dreht sich alles um die Freiheit zu Reisen. Wie Urlaube in der DDR und der BRD aussahen, wo wir in unserer Kindheit und Jugend am liebsten hingereist sind und was Corona 2020 mit unseren Reiseplänen gemacht hat, erfahrt ihr diese Folge.

Audio Download .