Warum Pessimismus sinnvoll sein kann

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast.

Außerdem: Wie holt man die meisten Vitamine aus Obst und Gemüse? (08:10) / Strom nur aus Sonne - Wäre das machbar? (15:53)

Und hier die wichtigsten Links für Euch zu dieser Folge:



Warum Pessimismus sinnvoll sein kann



Negative Erwartungen können positive Folgen haben können – das erklären Psycholog:innen hier:

https://www.psychologie.uzh.ch/de/bereiche/dev/lifespan/erleben/berichte/pessimismus.html



Wie holt man die meisten Vitamine aus Obst und Gemüse?



Am Beispiel von Äpfeln erklären wir auf Quarks.de, was mit Vitaminen beim Lagern passiert:

https://www.quarks.de/gesundheit/ernaehrung/so-viel-vitamin-c-verlieren-aepfel-durch-lagerung/



Wer mehr über Vitamin C und seine Wirkung wissen möchte, findet hier noch Infos:

https://www.gesundheitsinformation.de/haelt-vitamin-c-gesund.html



FAQ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Vitamin C:

https://www.dge.de/gesunde-ernaehrung/faq/vitamin-c/



In diesem YouTube-Video von funk erklärt Mai Thi, was mit Vitaminen beim Kochen passiert:

https://www.youtube.com/watch?v=ikhlr8P50IU



Worauf es ankommt, wenn man Zitrusfrüchte kauft, erfahrt Ihr beim Bundeszentrum für Ernährung:

https://www.bzfe.de/lebensmittel/vom-acker-bis-zum-teller/zitrusfruechte/zitrusfruechte-verbraucherschutz/





Strom nur aus Sonne – Wäre das machbar?



Hier geht’s zu dem passenden Quarks Daily Spezial:

https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-95-energiewende-blackout-oder-bald-strom-im-ueberfluss/



So ziemlich DIE Fakten rund um Photovoltaik - in einem Dokument vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme:

https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.html



Energiewende - wie kann es gehen? Der Forschungs- und Lobbyverband Agora Energiewende hat unterschiedliche Szenarien durchgespielt:

https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2021_04_KNDE45/A-EW_209_KNDE2045_Zusammenfassung_DE_WEB.pdf



Das Energiesystem der Zukunft - wie kann es aussehen? Infos vom Bundeswirtschaftsministerium findet Ihr hier:

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2021/03/kapitel-1-7-wie-kann-das-energiesystem-der-zukunft-aussehen.html



Wieviel Potential in jedem unserer Hausdächer steckt, zeigen eindrucksvoll die sogenannten Solarkatastar – teilweise sogar mit konkreten Angaben zu den Kilowattstunden. Hier findet Ihr als Beispiel das von NRW: https://www.energieatlas.nrw.de/site/karte_solarkataster

