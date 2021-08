Tempo 30 / Aus Corona lernen / Coworking auf dem Land

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:47 Min. . Verfügbar bis 30.08.2026. WDR Online.

Was verändert Tempo 30 in Städten? (00:46) / Was die Forschung aus Corona gelernt hat (09:28) / Digital aufs Land: Wie Dörfer und Kleinstädte neu belebt werden können (16:19) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Audio Download .