SPEZIAL: Phubbing - Ist das Smartphone ein Beziehungskiller?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 27:16 Min. . Verfügbar bis 17.11.2028. WDR Online.

Schnell was am Handy nachschauen, eben mal antworten, nur die Nachrichten checken. Geht ganz schnell, versprochen! Nervt aber - vor allem unser Gegenüber! Das Smartphone bestimmt unseren Alltag und verändert, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Doch ist es auch eine echte Gefahr für unsere Beziehungen? Alle Quellen und weitere Spezials findet Ihr hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial

Host in dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Autorin und Reporterin ist Christiane Tovar. Und das erwartet Euch: (06:05) So verbreitet ist Phubbing (09:35) Diese Gefühle löst Phubbing aus (16:15) Wer ist besonders anfällig für Phubbing? (17:08) Warum das Smartphone stört, auch wenn es aus ist (19:55) Was Handykonsum der Eltern mit Kindern machen kann (23:05) Smartphone nutzen, ohne Beziehungen zu schaden Und hier die wichtigsten Quellen zu dieser Folge: Studie: Ich sollte das Telefon weglegen, aber ich phubbe trotzdem: Untersuchung der Prädiktoren für das Phubbing-Verhalten: https://madoc.bib.uni-mannheim.de/52627/ Diese Studie untersucht die Ursachen und Wirkung von Phubbing: https://kar.kent.ac.uk/65777/ Wie beeinflusst die Handynutzung unsere Konzentrationsfähigkeit?: https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/691462 Phubbing ist fast schon normal sagt diese Studie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216303454 Studie: Überblick zur Phubbing-Forschung https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8144009/#:~:text=“Phubbing%20refers%20to%20adverse%20behavior,(2019). Die Folgen kann Phubbing haben: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jasp.12506 Studie: Auswirkung von Phubbing auf Beziehungen https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/phubbing-behavior-in-conversations-and-its-relation-to-perceived-/?_ga=2.202162321.1864668779.1572968525-1151277436.1572968525 Mit Digital Detox beschäftigt sich dieses Quarks Daily Spezial: https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-74-digital-detox-pause-von-social-media-co/ Auf Quarks.de erfährst Du, wie das Handy Deine Produktivität beeinflusst: https://www.quarks.de/technik/digitalisierung/so-beeinflusst-das-smartphone-unsere-produktivitaet/ Bist Du onlinesüchtig? Das erfährst Du bei Quarks.de https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/ab-wann-ist-man-online-suechtig/

