SPEZIAL: Luftverschmutzung - Noch ein Risiko für uns?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 31:17 Min. . Verfügbar bis 27.04.2029. WDR Online.

Unsere Luft ist in den letzten Jahrzehnten sehr viel sauberer geworden. Ein Erfolg der Umweltpolitik in Europa. Trotzdem warnen Gesundheitsforscher immer wieder vor den Gefahren von zu viel Schadstoffen in unserer Atemluft. Wie groß ist die Gefahr tatsächlich für unsere Gesundheit? // Alle Quellen und weitere Spezials findest Du hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial/

Euer Host in dieser Folge ist Marlis Schaum. Autorin ist Annika Franck. Und das erwartet Dich: (05:10) - Trotz großer Erfolge im Umweltschutz, Luftverschmutzung gehört zu den TOP 10 der Gesundheitsrisiken (10:40) - Ozon, das oft verdrängte Dauerrisiko (13:40) - Stickoxyde, auch kleinste Mengen sind nicht okay (15:15) - Feinstaub, das unterschätze Problem (20:30) - Wie belastete Luft uns krank machen kann (25:40) - Noch mehr Luftreinhaltung kostet viel Geld, würde sich aber unterm Strich auch finanziell lohnen Und hier die wichtigsten Links zu dieser Folge: Das sind die Leitlinien der Weltgesundheits-Organisation (WHO) zu Luftschadstoffen: https://iris.who.int/handle/10665/345329 Die EU-Umweltagentur zeigt hier, warum Luftverschmutzung immer noch ein Problem ist: https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/air-pollution?activeTab=fa515f0c-9ab0-493c-b4cd-58a32dfaae0a Diese große Metastudie hat die Auswirkungen von Luftverschmutzung auf die Gesundheit zusammenfasst: https://erj.ersjournals.com/content/49/1/1600419 Die Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) empfiehlt diese Dinge zur Verbesserung der Luft und unserer Gesundheit: https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/luftverschmutzung-und-gesundheit-2019/

Euer Host in dieser Folge ist Marlis Schaum.

Autorin ist Annika Franck.

Und das erwartet Dich:



(05:10) - Trotz großer Erfolge im Umweltschutz, Luftverschmutzung gehört zu den TOP 10 der Gesundheitsrisiken



(10:40) - Ozon, das oft verdrängte Dauerrisiko



(13:40) - Stickoxyde, auch kleinste Mengen sind nicht okay



(15:15) - Feinstaub, das unterschätze Problem



(20:30) - Wie belastete Luft uns krank machen kann



(25:40) - Noch mehr Luftreinhaltung kostet viel Geld, würde sich aber unterm Strich auch finanziell lohnen



Und hier die wichtigsten Links zu dieser Folge:

Das sind die Leitlinien der Weltgesundheits-Organisation (WHO) zu Luftschadstoffen:

https://iris.who.int/handle/10665/345329



Die EU-Umweltagentur zeigt hier, warum Luftverschmutzung immer noch ein Problem ist:

https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/air-pollution?activeTab=fa515f0c-9ab0-493c-b4cd-58a32dfaae0a



Diese große Metastudie hat die Auswirkungen von Luftverschmutzung auf die Gesundheit zusammenfasst:

https://erj.ersjournals.com/content/49/1/1600419



Die Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) empfiehlt diese Dinge zur Verbesserung der Luft und unserer Gesundheit:

https://www.leopoldina.org/publikationen/detailansicht/publication/luftverschmutzung-und-gesundheit-2019/

Audio Download .