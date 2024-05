SPEZIAL: Klimakrise - So verantwortlich sind wir in Deutschland

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 32:49 Min. . Verfügbar bis 11.05.2029. WDR Online.

Wärmewende, Tempolimit - ständig wird über neue Klimaschutzmaßnahmen diskutiert und oft hört man die Frage: "Warum sollen WIR was tun? Andere Ländere stoßen doch viel mehr CO2 aus?". In diesem Quarks Daily SPEZIAL erfährst Du, wie groß unsere Verantwortung in Deutschland für die Klimakrise ist und warum es viele Vorteile hat, wenn wir hier Verantwortung übernehmen. // Alle Quellen und weitere Spezials findest Du hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial/

Ihr wollt beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmen? Hier geht’s zum Voting: https://www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts/quarks-daily-2/ Host dieser Folge ist Sebastian Sonntag. Autorin und Reporterin ist Jule Zentek. Und das erwartet Euch: (03:09) Was entscheidet darüber, wie viel Verantwortung ein Land für die Klimakrise trägt? (07:55) So viel CO2 stößt Deutschland aus (13:07) So erhöhen Importe den deutschen CO2-Ausstoß? (17:24) So könnte eine faire Verteilung der Verantwortung in der Klimakrise aussehen (21:36) Deshalb ist es gut für uns in Deutschland, wenn wir Verantwortung übernehmen (25:59) Das sind die „Big Points“ an denen Du selbst etwas gegen die Klimakrise tun kannst Und hier die wichtigsten Links zu dieser Folge: Emissionsdaten für 2022 nach Ländern, nach Angaben der Emissions Database for Global Atmospheric Reserach: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2023?vis=ghgpop%22%20\l%20%22emissions_table Historische Emissionen nach Ländern (Global Carbon Budget 2023, Global Carbon Budget 2023): https://ourworldindata.org/co2-emissions-metrics So beurteilt der Climate Action Tracker die Klimaverantwortung einzelner Länder: https://climateactiontracker.org/methodology/cat-rating-methodology/fair-share/ Das sind die „Big Points“, wenn Du etwas gegen die Klimakrise tun willst: https://www.umweltbundesamt.de/themen/big-points-klimafreundliche-konsumentscheidungen Das sagt der Deutsche Ethikrat zum Thema „Klimagerechtigkeit“: https://www.ethikrat.org/pressekonferenzen/veroeffentlichung-der-stellungnahme-klimagerechtigkeit/

