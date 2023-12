SPEZIAL: Einsamkeit - So komme ich gut wieder raus

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 27:53 Min. . Verfügbar bis 22.12.2028. WDR Online.

Junge Menschen fühlen sich am meisten einsam und leiden darunter. In Corona-Zeiten hat das stark zugenommen und wirkt bis heute nach. Einsamkeit ist zwar keine Krankheit, sie kann aber manchmal richtig krank machen. Fast jeder kennt das Gefühl. Deswegen ist es wichtig, dass wir offen über unsere Einsamkeit sprechen können. Zumal es gute Wege gibt, sich nicht einsam zu fühlen. Alle Quellen und weitere Spezials findet ihr hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial/

Euer Host in dieser Folge ist Marlis Schaum. Autorin ist Luisa Pfeiffenschneider. Und das erwartet Dich: (02:30) – So viele Menschen fühlen sich in Deutschland einsam (04:30) – Vor allem Jüngere betroffen (06:00) – Qualität von Beziehungen wichtiger als Menge (07:30) – SocialMedia kann helfen, aber Einsamkeit auch verstärken (10:30) – Elternliebe hilft gegen Einsamkeitsgefühle (11:40) - So erkennst Du echte Einsamkeit (14:50) – Individualisierte Gesellschaften fördern Einsamkeit (15:15) – Unterschiede bei Männern und Frauen (16:55) – Körperliche Folgen treten auch manchmal auf (20:00) – Was kann ich gegen Einsamkeit tun? (21:40) – Sport machen ist immer eine gute Idee (24:20) – Bei starker Einsamkeit keine Scheu vor Therapie Und hier die wichtigsten Links zu dieser Folge: Geschlecht, Herkunft und Alter - Welche Faktoren Einsamkeit begünstigen, kannst du hier lesen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920302555#! Einsamkeit kann wehtun und krank machen, hier gibt’s die Erklärung dazu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3273616/ https://heart.bmj.com/content/104/18/1536.long Was gegen Einsamkeit hilft – verschiedene Möglichkeiten im Vergleich: https://kompetenznetz-einsamkeit.de/wp-content/uploads/2022/07/KNE_Expertise10_220629.pdf

