Sommer 23 - War das Wetter noch normal?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:33 Min. . Verfügbar bis 31.08.2028. WDR Online.

Therapie - Ist digital besser? (8:10)/ Spam-Mails - Darum sind sie mehr als nervig (14:19)// Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Euer Host in dieser Folge ist Ina Plodroch. Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch. SOMMER 23 – WAR DAS WETTER NOCH NORMAL? Extreme Hitze, heftiger Regen, kühle Nächte. Der Sommer war extrem. Ist das ein Vorgeschmack für die Zukunft? Autorin: Annika Franck So war der Sommer - Daten des Deutschen Wetterdienstes: https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2023/20230830_deutschlandwetter_sommer2023_news.html;jsessionid=BC297C89AD99E795399BDC0DCD07C9B2.live21062 Attributionsforschung zeigt, wie Klimawandel und Wetter zusammenhängen: https://www.worldweatherattribution.org/extreme-heat-in-north-america-europe-and-china-in-july-2023-made-much-more-likely-by-climate-change/ Quarks.de-Klimadaten-Projekt: Ist das noch Wetter oder schon Klima? Mach’ deinen Standort-Check! https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/wetter-oder-klimawandel-2/#/berlin-tempelhof THERAPIE – IST DIGITAL BESSER? Die Wartezeit auf den Therapieplatz überbrücken oder eine Psychotherapie ganz ersetzen durch Apps oder Chats. Klingt verlockend einfach und günstig, hat aber auch Nachteile. Autorin: Christiane Tovar Quarks Daily Spezial zur Wirksamkeit von Psychotherapie: https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-87-psychotherapie-wirkt-aber-wie-gut-und-warum/ Diese britische Studie hat untersucht, wie sich Wartezeiten bei Angststörungen auswirken können: https://doi.org/10.1038/s44220-023-00106-z%20 So könnte die Psychotherapie der Zukunft aussehen: https://karger.com/ver/article-abstract/29/3/145/323379/Chancen-von-E-Mental-Health-und-eProzessdiagnostik?redirectedFrom=PDF WARUM SPAM-MAILS MEHR ALS NERVIG SIND Kaum eine E-Mail-Adresse, die verschont bleibt. Wir klären, warum Spam-Mails zu ignorieren keine gute Strategie ist. Autor: Michael Stein Wie ihr euch vor Spam schützen könnt: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Spam-Phishing-Co/Spam/Wie-schuetzt-man-sich-vor-Spam/wie-schuetzt-man-sich-vor-spam_node.html Hier gibt’s den „Phishing-Radar“, also aktuelle Warnungen: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059

