Sind Kühe wirklich Klimakiller?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 18:41 Min. . Verfügbar bis 08.09.2028. WDR Online.

Außerdem: Abnehmen mit Fruchtgummi - Was bringen exogene Ketone? (11:48) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Host dieser Folge ist Ina Plodroch.



Und hier kommen die wichtigsten Infos für Euch.



SIND KÜHE WIRKLICH KLIMAKILLER?

Ob Rindfleisch, Milch oder Käse – alles Produkte, die den Klimafußabdruck in die Höhe treiben. Denn Kühe gelten als der Klimakiller schlechthin, weil die Wiederkäuer Methan ausrülpsen, ein sehr starkes Klimagas. Gibt es eine Weidewirtschaft, die klimafreundlicher ist?

Autorin: Alexandra Hostert



Dr. Ralf Loges forscht an der Uni Kiel zur Umweltwirkung von Kühen:

https://www.grassland-organicfarming.uni-kiel.de/de/mitarbeiter/ralf-loges/univis-ralf-loges



Regenerative Weidewirtschaft: Die Universität Oxford hält schätzt die Effekte dieses Rotationssystems für die CO2 Speicherung eher klein ein:

https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/fcrn_gnc_report.pdf



Die CO2-Emmissionen bei der Milchproduktion können sinken, aber nicht auf Null:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2021.614348/full



Humus - Warum er so wichtig und so gefährdet ist. Der Träger des Alternativen Nobelpreises Dr. Michael Succow bei "Wissen im Gespräch" auf WDR 5: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/quarks/wissenschaft-und-mehr/audio-humus---hitze---plastikalternativen-in-indien-100.html



Quarks Daily Spezial: Bio versus konventionell – darum ist bio nicht die Lösung:

https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-12-bio-vs-konventionell-darum-ist-bio-nicht-die-loesung/



Quarks Daily Spezial: Moore: Vom Klimahelfer zum Klimakiller?

https://www.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-63-moore-vom-klimahelfer-zum-klimakiller/





ABNEHMEN MIT FRUCHTGUMMI - WAS BRINGEN EXOGENE KETONE?

Mit Ketonen zu Höchstleistungen? Das wurde bei der Tour de France gefragt. Nun sollen Keto-Gummies überschüssiges Körperfett gleichsam wegschmelzen. Mit Fruchtgummis automatisch abnehmen – auf sowas sollte man nicht reinfallen.

Autorin: Antje Sieb



Das schreibt die Verbraucherzentrale zu Abnehm-Fruchtgummis:

https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/lebensmittel/schlankheitsmittel-und-diaeten/ketoxplode-gummibonbons-mit-bhb-koennen-kein-fett-vernichten-82187



Leitlinie zu ketogenen Diäten bei Erkrankungen:

https://register.awmf.org/assets/guidelines/022-021l_S1_Ketogene_Diaeten_2022-02.pdf



Kleine Studie aus Kiel zu Auswirkungen von Ketonen auf Energiebalance (nur Abstract):

https://clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(23)00092-X/fulltext#%20



Zusammenfassung zur ketogenen Ernährung (nur Abstract):

https://www.ernaehrungs-umschau.de/news/29-09-2022-ketogene-ernaehrung-als-trenddiaet/

