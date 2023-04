Osterfeuer - Wie es umwelt- und tierfreundlicher geht

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:45 Min. . Verfügbar bis 03.04.2028. WDR Online.

Außerdem: Strafen - Bringen sie was? (05:40) / Künstliche Intelligenz - Darum sollte man sich nicht blenden lassen (13:24) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Wir möchten gerne von Euch wissen, wie Ihr unseren Podcast findet. Euer Feedback ist uns wichtig. Die anonyme Umfrage findet Ihr hier: https://de.eu.surveymonkey.com/r/quarksdaily



Wir möchten gerne von Euch wissen, wie ihr unseren Podcast findet. Euer Feedback ist uns wichtig. Die anonyme Umfrage findet Ihr hier:

https://de.eu.surveymonkey.com/r/quarksdaily





Die wichtigsten Links zu dieser Folge:



Osterfeuer - Wie es umwelt- und tierfreundlicher geht



Was beim Verbrennen von Gartenabfällen passiert, erfahrt Ihr in dieser Studie:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721044405?via%3Dihub



Aus Umwelt- und Gesundheitssicht sollten Lagerfeuer und Feuerschalen vermieden werden, schreibt das Umweltbundesamt – erklärt aber auch, wie man den Schaden klein halten kann:

https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/garten-freizeit/lagerfeuer-feuerschalen#unsere-tipps





Strafen – Bringen sie was?



Kleine Kinder und Affen möchten gerne anti-soziales Verhalten bestraft sehen, sagt dieser Artikel aus Nature Human Behaviour:

https://www.nature.com/articles/s41562-017-0264-5



Dass Einsicht und Veränderung süßer sind als Rache zeigt diese Forschungsarbeit:

https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjso.12613





Künstliche Intelligenz - Darum sollte man sich nicht blenden lassen



In einem offenen Brief haben Experten eine Pause bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz gefordert:

https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/



Hier geht es zum Quarks Daily Spezial „ChatGPT – Verändert die KI unser Leben?“

https://open.spotify.com/episode/4AQryvV9weorW7fJCMq5g4

Audio Download .