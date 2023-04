Lautes Tippen und Klicken - Darum ist es mehr als nur nervig

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 20:12 Min. . Verfügbar bis 17.04.2028. WDR Online.

Außerdem: Glück im Spiel - Warum ist das riskant? (08:20) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier kommen die wichtigsten Links für Euch zu dieser Folge



Lautes Tippen und Klicken – Darum ist es mehr als nur nervig

In dieser aktuellen Studie aus der Schweiz zeigen Forschende, dass das Tipp- und Klickverhalten Rückschlüsse auf den Stress-Level schließen lässt:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1532046423000205?via%3Dihub



Diese Studie fasst den (begrenzten) Wissensstand dazu zusammen, wie ein „gesunder“ Arbeitsplatz gestaltet sein sollte:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09613218.2019.1710098



Hier kannst du dich anmelden, falls du Interesse hast, an einer Studie von Forschenden der Uni Augsburg zu der Frage, wie Tipp-Verhalten und Stress zusammenhängen, teilzunehmen:

https://www.wisopanel.net/



An diesen beiden Studien waren die Augsburger Forschenden beteiligt, sie weisen vor allem auf kritische Punkte in der Interpretation der Daten hin:

https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-021-01568-8

https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/2151-2604/a000468



Glück im Spiel - Warum ist das riskant?



Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Informationen:

https://www.check-dein-spiel.de/



und telefonische Beratung zur Glücksspielsucht und zu problematischem Glücksspielverhalten:



0800 1 37 27 00 / Beratungszeiten: Montag bis Donnerstag - von 10 bis 22 Uhr und Freitag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr



Die Hilfsgruppe der Anonymen Spieler bietet bundesweit Meetings an. Mehr dazu findet Ihr hier:

https://www.anonyme-spieler.org/



und die bundesweite Hotline der Anonymen Spieler lautet: 01805-10 40 11

Beratungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr / Oder auch per Email erreichbar: kontakt@anonyme-spieler.org



Warum auch vermeintlich harmlose Onlinespiele riskant sein können, zeigen auch die Forschungsergebnisse des Glücksspielexperten Tobias Hayer. Die verschiedenen Studien könnt Ihr hier finden:

https://www.tobha.de/the-firm/



Und hier findet Ihr die erwähnte Quarks Story-Folge – Glücksspielsucht – Wer Pecht hat, hat am Anfang Glück:



https://www.quarks.de/podcast/quarks-storys-folge-37-gluecksspielsucht-wer-pech-hat-hat-am-anfang-glueck/

