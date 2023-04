Knibbeln, Piddeln, Skinpicking - Was kann man dagegen tun?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 17:50 Min. . Verfügbar bis 05.04.2028. WDR Online.

Außerdem: Leckere Kräuter - Wann Giftstoffe darin bedenklich sind (08:00)// Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet Ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Wir möchten gerne von Euch wissen, wie Ihr unseren Podcast findet. Euer Feedback ist uns wichtig. Die anonyme Umfrage findet Ihr hier: https://de.eu.surveymonkey.com/r/quarksdaily

Hier die wichtigsten Links zu dieser Folge



Knibbeln, Piddeln, Skinpicking



Eine Übersicht über Studien zur Habit Reversal Therapie findest Du hier:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.2019.00079/full



In dieser Studie wurde die Wirksamkeit der Habit Reversal Therapie und der Entkoppelung durch eine Online-Anleitung untersucht: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1346-8138.16435



Hier findest Du die Online Anleitung gegen Ticks:

https://www.tricks-gegen-ticks.de/



Leckere Kräuter - Wann Giftstoffe darin bedenklich sind



Informationen zu Pyrrolizidinalkaloiden (PA) in Lebensmitteln findest Du beim Bundesinstitut für Risikobewertung:

https://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-pyrrolizidinalkaloiden-in-lebensmitteln.pdf



So kannst Du Bärlauch von giftigen Pflanzen unterschieden:

https://www.uniklinik-freiburg.de/giftberatung/aktuelle-themen/vorsicht-beim-baerlauchsammeln.html

