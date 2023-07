Klimafreundlich grillen - Ein Widerspruch?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 23:42 Min. . Verfügbar bis 04.07.2028. WDR Online.

Außerdem: Narben - Wie bekommt man sie (fast) weg? (07:52) / Imkern - Ist das umweltfreundlich? (15:59) // Mehr spannende Themen wissenschaftlich eingeordnet findet ihr hier: www.quarks.de // Kritik, Fragen? Schreibt uns! --> quarksdaily@wdr.de

Und hier kommen die wichtigsten Links für Euch zu dieser Folge Klimafreundlich grillen - Ein Widerspruch? Ifeu-Studie zum Ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland: https://www.ifeu.de/projekt/oekologischer-fussabdruck-von-lebensmitteln-und-gerichten-in-deutschland/ Direkter Vergleich von Kohle- und Gasgrill: Studie von 2009 mit Daten aus Großbritannien: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925509000420 Studie von 2022, die sich aber vor allem auf die Situation in den USA bezieht: https://www.mdpi.com/2673-3994/3/3/29 WWF Marktanalyse zu Grillgut in Europa von 2020: https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-EU-Marktanalyse-Grillkohle-2020.pdf Unter den folgenden zwei Links findet ihr Studien, die in die WWF Analyse mit eingeflossen sind: https://brill.com/view/journals/iawa/41/4/article-p478_5.xml https://brill.com/view/journals/iawa/41/4/article-p463_4.xml Narben – Wie bekommt man sie (fast) weg? Wie gut wirken Gele oder Pflaster mit Silikon gegen Narben? Hier das Ergebnis der renommierten Cochrane Gruppe: https://www.cochrane.org/de/CD013357/WOUNDS_silikongel-folien-zur-behandlung-hypertropher-narben Eine wissenschaftliche Übersicht über Methoden, mit denen Ärzt:innen besonders dicke (Hypertrophe) Narben behandeln können: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32506727/ Die aktuelle Leitlinie zur Behandlung von Narben, mit vielen Quellen-Angaben: https://register.awmf.org/assets/guidelines/013-030l_S2k_Therapie-pathologischer-Narben-hypertrophe-Narben-Keloide_2020-11.pdf Ist Imkern eigentlich gut für die Umwelt? Hier erfahrt Ihr, ob es wirklich eine Konkurrenz zwischen Honig- und Wildbienen gibt: https://deutscherimkerbund.de/userfiles/Wissenschaft_Forschung_Zucht/Stellungnahme_AG_Konkurrenz_Wild-_und_Honigbienen.pdf Infos vom NABU - So können wir den Bienen helfen: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/hautfluegler/bienen/index.html

